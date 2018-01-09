После драки в Петербурге восемь человек попали в больницу

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в нанесении мужчине ножевых ранений, передает "Интерфакс". По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в понедельник на Конюшенной площади в Центральном районе города произошла драка, после которой восемь человек были доставлены в больницу.

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух граждан, которые признались, что в результате внезапно возникшей ссоры нанесли 24-летнему мужчине ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".