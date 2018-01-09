Японского гребца наказали за допинг, подсыпанный сопернику

Необычный допинговый скандал разгорелся в японской национальной федерации гребли на байдарках и каноэ. Каноист Ясухиро Судзуки дисквалифицирован на 8 лет за то, что подсыпал запрещенный препарат-анаболик своему более молодому сопернику.

В сентябре 2017 года 25-летний Сэйдзи Комацу был наказан за то, что в его допинг-пробах был обнаружен стероид метандиенон, сообщает ТАСС. Однако спортсмен оспорил решение Японского антидопингового агентства, там провели расследование и нашли виновного.

32-летний Судзуки во время чемпионата Японии по гребле подсыпал в напиток Комацу анаболик, поскольку более молодой коллега мог отобрать у него право выступить на домашней Олимпиаде 2020 года.

"Это первый случай в истории японского спорта, и это крайне разочаровывает", — отметил глава антидопингового агентства Японии Дайити Судзуки. При этом пресса раскопала , что каноист Судзуки и ранее отличался неспортивным поведением: его ловили на кражах у своих конкурентов спортивного инвентаря.