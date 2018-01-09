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9 января 201809:40

Хоккеистки сборной России с победы стартовали на чемпионате мира по бенди
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9 января в Китае состоялось открытие чемпионата мира по хоккею с мячом среди женских сборных. Наша команда в первой игре встречалась с соперницами из Норвегии. Россиянки отправили в ворота норвежек пять безответных мячей. В следующем матче нас ждет встреча с командой Швеции.

В игре с хоккеистками из Норвегии дублем отметилась Татьяна Гуринчик. По голу на свой счет записали Карина Липанова, Кристина Машинская и Ольга Родионова.

Сборная России выступает в группе А вместе с норвежками, американками и шведками. 10 января наша команда сразится с хоккеистками из Швеции, которые являются действующими чемпионами мира. Турнир продлится до 13 января.

 

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