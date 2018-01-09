Японский астронавт сильно вырос на МКС

На 9 сантиметров вырос. Это итог трехнедельного пребывания на Международной космической станции японского астронавта Норисигэ Канаи. "Такого не было со времен средних и старших классов школы, я теперь буду переживать, смогу ли уместиться в сиденье корабля "Союз", — написал астронавт из Японии в своем Twitter.

Из-за отсутствия гравитации в космосе рост человека обычно увеличивается примерно на 1-2 сантиметра, сообщает ТАСС. Иногда рост космонавта увеличивается и немного больше, но информации о прибавке в росте сразу на 9 сантиметров еще никогда не было.

Астронавт Японского космического агентства JAXA, врач Норисигэ Канаи прибыл на МКС 19 декабря 2017 года вместе с американским астронавтом NASA Скоттом Тинглом и россиянином Антоном Шкаплеровым. На борту станции им предстоит провести 51 научный эксперимент, в том числе анализировать ДНК микроорганизмов, обитающих на МКС. В задачу этой команды также входит прием и разгрузка космических грузовиков "Прогресс МС", Dragon и Sygnus, а также отправка на Землю космического корабля "Союз МС-06" с экипажем предыдущей космической экспедиции.