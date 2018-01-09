Задержан подозреваемый в поджоге тюменской 9-этажки

Полиция задержала подозреваемого в поджоге тюменской 9-этажки. Пожар произошел 8 января, его общая площадь составила полторы тысячи квадратных метров. Погиб один человек, еще один пострадал. Временно без жилья остались 160 человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тюменского областного Управления МВД, мужчину, которого подозревают в поджоге, задержали вечером 8 января сотрудники патрульно-постовой службы.

По факту пожара было заведено уголовное дело по статье — "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".