Чемпионат мира по футболу. В продаже могут появиться дешевые билеты

Оргкомитет "Россия-2018" проводит переговоры с Международной федерацией футбола по поводу увеличения квоты билетов 4-й категории на чемпионат мира для российских болельщиков. Ранее FIFA выделила 350 тысяч дешевых билетов. Большая часть из них была распределена на первом этапе продаж.

"Увеличение количества билетов 4-й категории возможно. Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж", — цитирует главу "Россия-2018" Алексея Сорокина "Известия".

По информации издания, Международная федерация футбола планирует увеличить количество билетов 4-й категории до 100 тысяч. Если это произойдет, то с 13 марта по 3 апреля их можно будет купить в порядке живой очереди.