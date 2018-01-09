В Таиланде мотоциклист из России врезался в толпу туристов

В центре Паттайи 22-летний российский турист на мотоцикле врезался в толпу людей, которые ожидали возможности перейти улицу. В результате ДТП погибли 3 человека: сам россиянин, его пассажирка (местная жительница 20-25 лет) и 20-летний турист из Южной Кореи.

По свидетельствам очевидцев, перед происшествием мотоциклист ехал на очень большой скорости. Тела погибших доставлены в ближайший госпиталь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.