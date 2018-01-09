Кемеровчанин "вышел" с 4 этажа, перепутав окно с дверью

25-летний кемеровчанин выпал из окна квартиры на четвертом этаже. После продолжительных новогодних праздников он перепутал окно с дверью. Это произошло в общежитии на проспекте Ленина в Кемерово. Молодой человек направлялся за выпивкой в магазин. И, как ему показалось, выбрал кратчайший путь.

Выпавший из окна житель Кемерова был экстренно госпитализирован, сообщает РИА Новости. У него диагностировали кататравму, характерную для падения с высоты, и другие повреждения.