Тренер "Реала" Зидан: я знаю, что однажды покину клуб

Французский наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал журналистам о своей работе в "Королевской клубе". Тренер "сливок" признался, что не строит особых иллюзий по поводу сроков пребывания на своем посту: "Я знаю, что однажды я покину "Реал".

"Однажды закончу работать в "Реале", — цитирует Зидана Спортс.Ru со ссылкой на France Football. – Поэтому я должен воспользоваться возможностью преуспеть. Я говорю себе: "У тебя еще десять дней, сделай за эти десять дней все возможное, если у тебя полгода – сделай все возможное". Больше я ни о чем не думаю. Я знаю, что не проработаю здесь 10 лет".

По словам главного тренер "сливок", давление извне никак на него не действует: "Я закрываюсь щитом – ничто не может мне навредить. У меня в "Реале" большая ответственность. Но когда я прихожу домой, я переключаюсь. Я знаю, что многие тренеры не могут прекратить думать о работе, но я могу. Я прихожу домой и отключаю себя от работы. Это фундаментальная вещь".

"Я хочу показать, что я хороший тренер и в той ситуации, когда все идет не так хорошо. Сложности меня не пугают, я к ним готов. Люди могут думать, что мне все легко дается, что я делаю это инстинктивно, но они ошибаются. Игрок я или тренер – я всегда усердно тружусь", – заключил Зидан.