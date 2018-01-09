Увольнение Скабелки из "Авангарда" спровоцировали хоккеисты клуба

Одной из причин увольнения главного тренера омского "Авангарда" Андрея Скабелки стало его отношение к игрокам команды. К примеру, экс-наставник "ястребов" обвинил защитника Максима Чудинова в трусости, посчитав, что тот в матче с "Салаватом Юлаевым" убрал ногу во время броска по воротам.

За день до игры с нижнекамским "Нефтехимиком", после которого был уволен Скабелка, на тренировке произошел конфликт между тренером и хоккеистом Максимом Чудиновым. Обвинив хоккеиста в трусости, наставник "Авангарда" выгнал его с площадки.

После этого происшествия 16 хоккеистов отправились к президенту клуба Владимиру Шалаеву, заявив, что больше не намерены терпеть оскорбления и унижения со стороны Скабелки, сообщает Sports.Ru со ссылкой на "Овертайм".