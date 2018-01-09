Биатлонисты Шипулин и Кузьмина тренировались вместе

Лидер мужской сборной России по биатлону Антон Шипулин, который ведет подготовку к очередному турниру зимы в немецком Инцеле, провел совместную тренировку со своей сестрой Анастасией Кузьминой, которая представляет Словакию и лидирует в общем зачете Кубка мира.

"Это счастье, когда у близких людей есть повод улыбаться. Люблю тебя, сестра. Спасибо за отличную совместную тренировку и пару хороших советов", – написал Шипулин в своем аккаунте социальной сети Instagram.