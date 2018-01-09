В Шереметьеве сел самолет с небольшим пожаром в салоне

Во время полета пассажирского Boeing, следовавшего из Екатеринбурга в Москву, бортпроводникам удалось самостоятельно справиться с небольшим возгоранием в салоне, передает "Интерфакс".

По информации экстренных служб, перед посадкой пассажирского лайнера Boeing-737 в Шереметьеве стюардессы увидели искры и дым на потолке в салоне перед дверью в кабину пилотов и с помощью огнетушителя сами решили справиться с пожаром. Однако спустя некоторое время проводка снова заискрила, и бортпроводникам пришлось вновь применять огнетушители.

Несмотря на ЧП, пилоты лайнера продолжили посадку и сумели благополучно приземлить самолет в аэропорту. Пассажиры лайнера после посадки были сразу эвакуированы.