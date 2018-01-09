Google обвинили в дискриминации белых гетеросексуальных мужчин

Уволенный из Google инженер Джеймс Деймор обвинил компанию в дискриминации белых мужчин с консервативными взглядами. Инициированный им групповой иск против Google подан в калифорнийский суд, сообщает Reuters.

28-летний Деймор неоднократно обвинял компанию в "стадном мышлении". Поводом для его увольнения стал разосланный коллегам манифест, в котором он раскритиковал намерение Google увеличить долю работающих в компании женщин и представителей меньшинств. Хотя доля женщин в компании (по данным на январь 2017 года) составляет не более 31%, а среди технических специалистов их не больше 20%, сам инженер уверен, что такая диспропорция вполне объяснима биологическими причинами.

"Деймор, Гудеман и другие участники группового иска подвергались остракизму, унижению и наказаниям за политическое инакомыслие, отягченное греховными обстоятельствами их рождения как представителей европеоидной расы и/или мужчин", — утверждается в исковом заявлении.

Истцы уверены, что квота по найму женщин и представителей национальных меньшинств в компании противоречит закону, передает "Интерфакс".

Представитель Google уже заявил, что корпорация готова в суде встретиться с истцами.