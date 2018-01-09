Между Кореями тает лед: Сеул и Пхеньян сели за стол переговоров

В Москве была еще ночь, когда начались исторические переговоры Северной и Южной Кореи. Впервые за два года за один стол сели делегации двух стран. И вот первые результаты: Северная Корея объявила, что отправит на Олимпиаду в Пхенчхан своих спортсменов и делегацию из высших чиновников. А Южная Корея предложила возобновить диалог по ядерному разоружению.

Вероятность обострения обстановки здесь, на 38-й параллели, сегодня минимальна за последние два с лишним года. Внутри демилитаризованной зоны ровно в 10 утра в специальном зале за переговорным столом, который стоит ровно на границе двух Корей, высокопоставленные представители Севера и Юга начали консультации о возможном участии сборной КНДР в Зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

С обеих сторон — по пять человек. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр по делам объединения Чо Мён Гюн, КНДР на переговорах представляет Ли Сон Хвон — глава правительственного Управления по межкорейским делам. Главная тема переговоров — Олимпиада. Она начинается ровно через месяц, и Южной Корее предстоит решить, каким образом переправлять олимпийскую делегацию Севера, где ее размещать и другие организационные вопросы. Уже звучали предложения о том, чтобы спортсменов через границу перевезти на автобусах, а официальных лиц и болельщиков морем — на катерах.

Сегодня КНДР предложила направить в Пхенчан своих высокопоставленных представителей. Южная Корея в этой связи обеспокоена, что в составе северокорейской группы могут оказаться лица, занесённые в санкционный список США.

Очевидно, что за одну встречу все эти вопросы решить невозможно, поэтому о деталях стороны будут договариваться в оставшееся время уже по линии горячей связи и в ходе официальной переписки между соответствующими ведомствами. Договорённость о возобновлении межкорейского диалога стала главной сенсацией Нового года. 1 января северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем новогоднем телеобращении к народу заявил о готовности к улучшению отношений с южным соседом, сказав, что участие спортсменов из КНДР в Олимпиаде (она, кстати, будет проходить всего в 80 километрах от демилитаризованной зоны) может стать хорошим поводом для начала диалога о примирении.

Сеул отреагировал сразу. Правда, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предупредил, что межкорейское примирение возможно только в результате решения ядерной проблемы КНДР. Сегодня Южная Корея, кстати, выступила с предложением начать переговоры о разоружении на Корейском полуострове. О реакции Пхеньяна пока ничего не известно. В своём обращении Ким Чен Ын заявлял, что ядерная кнопка всегда на его столе, а наступивший год станет годом массового производства ядерных боеголовок и ракет, направленных на сдерживание агрессивной политики Вашингтона. Поэтому ожидать, что первый за последние два года официальный контакт представителей двух враждующих государств приведёт к урегулированию кризиса на Корейском полуострове — вряд ли стоит. Но надежда на определенную разрядку есть. По крайней мере на время Олимпийских игр в Пхенчхане.

Как будут развиваться события дальше, зависит не только от Сеула и Пхеньяна. Соединенные Штаты до последнего времени выступали против диалога с КНДР. А после заявлений Дональда Трампа о том, что его ядерная кнопка больше, но сам факт возобновления межкорейского диалога — это полностью его заслуга, ни о какой предсказуемости политики Вашингтона в отношении КНДР говорить явно не приходится.