В Испании прекращен выпуск двух популярнейших журналов

В Испании руководство медийного холдинга Grupo Zeta приняло решении прекратить издание двух известных в пиренейском королевстве журналов — Interviu и Tiempo, передает ТАСС.

Главной причиной называют материальные потери при выпуске этих еженедельных изданий. Речь идет о порядке 7 миллионов евро за последние пять лет.

Как ожидается, онлайн версия Interviu останется доступна в Интернете для того, чтобы пользователи могли при желании ознакомиться с важными журналистскими материалами, публиковались ранее.

Interviu был основан в 1976 году предпринимателем и создателем Grupo Zeta Антонио Асенсио Писарро (1947-2001). Помимо прочего журнал прославился тем, что стал первым в Испании изданием, помещавшим на своей обложке откровенные снимки известных женщин.

В лучшие времена журнал пользовался колоссальной популярностью у жителей королевства и продавался сотнями тысяч экземпляров. В нем публиковались, в том числе, и журналистские расследования.

Среди прочих, для обложки Interviu позировала королева испанской поп-музыки Марта Санчес, известная певица и актриса Марисоль, а также танцовщица и певица Лола Флорес.

Tiempo начали издавать в качестве своего рода политического приложения к Interviu, но уже в 1982 году Tiempo превратился в самостоятельный независимый журнал, посвященный всем сферам жизни общества.