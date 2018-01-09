Кучеров – главный претендент на звание самого ценного игрока НХЛ

По итогам половины сезона чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров возглавляет список кандидатов на "Харт Трофи" – приз самому ценному игроку. Он также лидирует в гонке бомбардиров, набрав 59 (27+32) очков в 42 матчах.

Среди 18 сотрудников официального сайта лиги было проведено голосование, во время которого каждый из них мог выбрать пятерку претендентов. За первое место хоккеист получал пять очков, за второе – четыре и так далее, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на сайт НХЛ.

Никита Кучеров набрал 81 очко, получив 13 первых мест. Вторым идет Джон Таварес из "Нью-Йорк Айлендерс" с 55 баллами. Далее расположились Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй Лайтнинг") – 49, Анже Копитар ("Лос-Анджелес Кингз") — 18, Александр Овечкин ("Вашингтон Кэпиталз") – 16. В десятку кандидатов на "Харт Трофи" попал еще один россиянин Андрей Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), набравший пять очков.