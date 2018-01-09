Александр Бородюк уходит с поста тренера сборной Казахстана

Футбольная сборная Казахстана осталась без главного тренера. Россиянин Александр Бородюк, который стоял у руля национальной команды наших географических соседей, подал в отставку. Причиной стали не слишком удачные выступления его подопечных в последних матчах.

Тренерский совет федерации футбола Казахстана накануне рассматривал итоги календарного года и выразил недоверие главному тренеру сборной, напоминает Чемпионат.Ru бсо ссылкой на Bnews. Сам специалист также поставил себе за работу "неуд".

Александр Бородюк, который был ассистентом главного тренера в сборной России, работал с национальной командой Казахстана с февраля 2017 года. Под руководством россиянина сборная провела семь матчей, проиграв шесть и один завершив вничью.