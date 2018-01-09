Пранкеры успокоили губернатора Гуама: ничто украинское не долетит

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Розыгрыши пранкеров 44 минуты назад
Пранкеры успокоили губернатора Гуама: ничто украинское не долетитЧитайте нас в Telegram
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в очередной раз вывели Киев на чистую воду. Они позвонили губернатору острова Гуам, где расположена американская военная база. Говорили от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Речь шла о поставках украинских ракет КНДР. То есть о факте, который Киев отрицает уже много месяцев.
Пранкеры заверили губернатора Эдварда "Эдди" База Кальво, что северокорейские ракеты не долетят до Гуама, поскольку похищенные для них детали украинского производства были плохого качества.
Губернатор, похоже, воспринял это как хорошую новость и даже обрадовался. "Хорошо, что вы четко донесли позицию о том, что технологическая составляющая и способности этих ракет не позволят им достичь Гуама", — сказал Эдди База Кальво. Его немного насмешил заработок "на дефектных ракетах" для Ким Чен Ына, но все же губернатор попросил передать свою благодарность украинскому президенту.
В новогоднюю ночь пранкеры дозвонились президенту Украины Петру Порошенко с пожеланиями "не пить много горилки".
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