Zuma потерялся из-за плохого взаимодействия создателей спутника и ракеты

Американский сверхсекретный спутник-шпион Zuma могли потерять из-за недостаточно проработанного взаимодействия построившей ракету Falcon 9 компании SpaceX и создавшей спутник и систему отделения Northrop Grumman. Такую версию выдвинул академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Спутник был запущен 8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, сообщает РИА Новости. Но связь со спутником была потеряна. При этом первая ступень ракеты-носителя успешно села на космодром. Она будет повторно использована.

Спутник должен был выйти на низкую околоземную орбиту. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении была засекречена. Однако, вероятнее всего, возникли сложности с работой второй ступени, и спутник упал в океан. Пентагон признал спутник утраченным.

"Истинную причину происшествия мы вряд ли узнаем, потому что спутник был секретный, — продолжил Александр Железняков. — Частные компании, в частности, SpaceX не очень любят говорить о своих неудачах. Но у SpaceX еще не такое тесное сотрудничество, как, например, у их конкурентов United Launch Alliance".

Не исключено, что после неудачного пуска компания Илона Маска пересмотрит планы на 2018 год. В частности, может быть в очередной раз отсрочен первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy в январе.

"Две неудачи подряд очень сильно ударят по имиджу компании SpaceX, и Маск подумает, стоит ли идти на такой риск", — подчеркнул Александр Железняков.