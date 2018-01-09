Красноярск назовет место захоронения праха Хворостовского 18 января

В Красноярске окончательно определят место захоронения капсулы с прахом певца Дмитрия Хворостовского 18 января.

"Сейчас мы продолжаем обсуждать вопрос захоронения с родственниками, общались с Александром Степановичем (отец певца), и 18 января у нас пройдет заседание комиссии и уже будет итоговое решение", — сообщила ТАСС и. о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Знаменитый оперный певец скончался 22 ноября в Лондоне в возрасте 55 лет. Последние два года Хворостовский страдал от онкологического заболевания. Согласно завещаю артиста, его прах был разделен на две части. Одна из капсул 28 ноября была захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы. Вторую капсулу доставили в Красноярск, откуда родом Хворостовский.

Предполагается, что в городе появится памятник певцу, в основание которого и будет заложена капсула с его прахом. В числе возможных мест установки монумента рассматривается набережная Енисея и площадь напротив Театра оперы и балета.