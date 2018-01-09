Глава ОКР Жуков: действия МОК помогут снять напряженность между Сеулом и Пхеньяном

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков прокомментировал шаги, предпринятые Международным олимпийским комитетом, в отношении сближения позиций Северной и Южной Кореи. Он выразил надежду, что усилия МОК приведут к снятию напряженности между двумя странами.

Жуков заявил, что последние действия Международного олимпийского комитета, связанные с участием северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Южной Корее, помогут смягчить позиции Сеула и Пхеньяна.

"Я надеюсь, что так и произойдет. Такие прецеденты уже были в истории, например, во время Олимпиады 1988 года, когда спортсмены из Южной и Северной Кореи выступали даже в одной команде в некоторых видах спорта", — цитирует главу ОКР "Интерфакс".

Также он напомнил, что во время Олимпийских игр в древней Греции прекращались войны во имя спорта. "Каждый раз перед Играми принимается постановление генеральной ассамблеи ООН об Олимпийском перемирии. Это в духе олимпийских ценностей", — добавил Жуков.