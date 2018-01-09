Более 600 военнослужащих Балтфлота купили жильё по военной ипотеке в 2017 году

За 12 месяцев 2017 года участниками НИС в Калининградской области приобретено 641 жилое помещение. Причем готовые квартиры купили 538 человек, сделку на приобретение жилья в новостройках оформили 76 военнослужащих, а жилые дома с земельными участками приобрели 27 участников НИС.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы более 5700 участников НИС приобрели в собственность квартиры и жилые дома на общую сумму более 20 миллиардов рублей.

При этом средняя площадь приобретаемой военнослужащими квартиры на вторичном рынке составляет более 62 квадратных метров, при средней стоимости одного квадратного метра 51,5 тысяч рублей. Средняя площадь новой квартиры составляет более 70 квадратных метров, здесь средняя стоимость одного квадратного метра составляет 46,4 тысяч рублей.

В 2017 году банки-партнеры, предоставляющие ипотечные кредиты военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС), в несколько этапов снизили процентную ставку. Во втором полугодии по программе кредитования «Военная ипотека» минимальная процентная ставка составляла 9% годовых.