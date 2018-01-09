Полиция разыскивает вора, укравшего в кафе внушительную сумму у звезды сериалов

Московские полицейские разыскивают злоумышленника, который обокрал в одном из столичных кафе звезду многих отечественных сериалов Егора Баринова – сына известного актера Валерия Баринова.

По собственному признанию 42-летнего артиста, он, по сути, стал жертвой собственной рассеянности, повесив в кафе на вешалку куртку, в кармане которой находились 1700 долларов США, а также паспорт и документы на автомобиль

Как рассказал Баринов телеканалу "360", это произошло с ним еще 19 декабря, он подал заявление в полицию, там запросили записи с камер видеонаблюдения в кафе, но результатов пока нет.

Егор Баринов снимался в десятках российских фильмов и сериалов, в числе которых "Антикиллер", "Кармелита", "Братаны", "Физрук" и многих других.