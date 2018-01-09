Песков заявил, что не имеет отношения к избирательной кампании Путина

На вопрос о поступлении средств в избирательный фонд Владимира Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отвечать не стал, рекомендовав обратиться с этим вопросом в штаб кандидата, когда тот начнет работу, передает РИА Новости.

"Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. Поэтому, не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать", — заявил Песков.

В понедельник в Центризбиркоме сообщили, что к 5 января в избирательный фонд Владимира Путина поступило средств больше, чем в фонд любого другого претендента на пост президента — чуть более 400 миллионов рублей, в том числе пожертвования "Единой России".