Ребенок вылетел из салона легковушки после ДТП в Челябинской области

Авария, попавшая в объектив регистратора, произошла в минувший понедельник, 8 января, на автомобильной дороге Пласт — Южноуральск.

Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Daewoo Matiz, не справилась с управлением, авто занесло, после чего оно вылетело на встречную полосу, где столкнулось с "ВАЗ-2115".

После удара, пришедшегося в заднюю часть малолитражки, машину выбросило за пределы проезжей части, она врезалась в газопровод, а маленький пассажир, находившийся в салоне, оказался на улице.

При этом, по словам очевидца ДТП, нога ребенка оказалась придавлена трубой.

"В результате ДТП травмы получили водитель Daewoo — женщина 1978 года рождения, и семилетний пассажир. После осмотра они отпущены на амбулаторное лечение", — сообщает портал 74.ru, со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, ребенок находился в детском кресле.