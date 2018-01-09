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Мозг человека и животных 10 минут назад
Из жизни нейронов: "сахарное" покрытие нервных клеток связали с долговременной памятью
Норвежские нейробиологи открыли прямую связь между перинейрональными сетями и долгосрочным хранением воспоминаний.
Иллюстрация Global Look Press.
На сегодняшний день большая часть исследований, связанных с изучением функционирования памяти, сконцентрирована на молекулярных процессах внутри нервных клеток. И если по поводу кратковременной памяти у учёных уже сложилась довольно целостная картина, то с долговременной, а точнее с длительным хранением воспоминаний, дела обстоят гораздо хуже.
Команда норвежских исследователей во главе с Мариэнн Фюн (Marianne Fyhn) и Туркелем Хафтингом (Torkel Hafting) решила взглянуть на данную проблему не изнутри, а снаружи.
На этот раз объектом пристального внимания стали так называемые перинейрональные сети – особые структуры, которые окружают синапсы, то есть места контактов между нейронами. Состоят они из белков и полисахаридов, образуют жёсткую структуру, в которой присутствуют отверстия для поддержания связи с другими нейронами.
Известно, что когда формируются новые воспоминания, меняются связи между нейронами. Авторы работы предположили, что перинейрональные сети стабилизируют новые связи, что в свою очередь необходимо для поддержки долгосрочной памяти.
Для проверки своей гипотезы учёные провели классический эксперимент, в ходе которого научили крыс ассоциировать мигание света с неприятным событием. Ранее было установлено, что такой тип обучения гарантированно создаёт устойчивую долговременную память.
После "уроков" животных разделили на две группы. В одной из них грызунам удалили большую часть перинейрональных сетей в небольшой области головного мозга, называемой вторичной зрительной корой и участвующей в хранении воспоминаний. Через месяц крысам предложили вновь продемонстрировать все, чему их учили.
Результаты оказались поразительными – животные, перенесшие операцию, абсолютно ничего не вспомнили. Для исследователей стало очевидно, что без перинейрональных сетей воспоминания неминуемо теряются.
На следующем этапе было необходимо выяснить, характерен ли описанный эффект только для долгосрочной памяти или же его можно наблюдать и для свежих воспоминаний. Для этого крысы были протестированы всего через несколько дней после окончания обучения и манипуляций с их мозгом. Оказалось, что когда память новая, то она способна сохраняться и без дополнительных стабилизирующих факторов, таких как перинейрональные сети.
Представленное открытие имеет огромное значение не только для фундаментальной науки, но и для практической медицины.
Понимание механизмов длительного хранения воспоминаний открывает новые возможности в изучении причин, по которым происходит потеря памяти, связанная с различными заболеваниями, например, болезнью Альцгеймера. Также вполне возможно, что продолжение работ приведёт и к разработке новых лекарственных препаратов.
Кстати, на сегодняшний день известно, что значительно снижают риск развития болезни Альцгеймера такие незыблемые вещи, как добротное образование и счастливый брак.
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