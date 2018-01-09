Мошенник под видом "цыганки Риты" вымогал бытовую технику, угрожая порчей

В городе Белово Кемеровской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве "женщину", которая оказалась 26-летним мужчиной.

Поймать его удалось после обращения в полицию жительницы поселка Инской, которая пожаловалась, что ее на 40 тысяч рублей обманула "цыганка".

С ней заявительница познакомилась около двух месяцев назад. Цыганка представилась Ритой. Она предложила потерпевшей погадать и снять порчу. Потерпевшая доверилась ей, и неоднократно впускала гадалку к себе в дом.

В качестве благодарности женщина давала ей деньги, а также предметы быта: кофеварку, постельное белье, подушки и одеяла. В очередной раз "цыганка Рита" за свои услуги потребовала от хозяйки дома ноутбук.

Когда же мошенница получила отказ, стала угрожать хозяйке дома наведением смертельной порчи на ее сына. По словам потерпевшей, сразу после этих слов 4-летний ребенок начал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук, а затем обратилась за помощью в полицию.

Буквально через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую. Ею оказался переодетый в женщину 26-летний цыган, ранее судимый за аналогичное мошенничество, сообщается на сайте ГУ МВД по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", максимальное наказание по которой составляет 5 лет лишения свободы. Мошенник заключен под стражу, все похищенное у него изъято.