Йеменские хуситы грозятся перекрыть Красное море

В случае неудачи с политическим урегулированием йеменского кризиса повстанцы могут заблокировать судоходство в Красном море. Об этом заявил в понедельник глава созданного в Йемене повстанцами-хуситами Верховного политического совета Салех ас-Самад во время встречи с заместителем спецпосланника генсека ООН по Йемену, передает "Интерфакс".

Салех ас-Самад также потребовал прекратить военные действия в граничащей с Красным морем провинции Ходейда на западе Йемена. Однако ас-Самад выразил сомнение в способности спецпосланника генерального секретаря ООН по Йемену Исмаила ульд Шейха Ахмеда оказать помощь в урегулировании кризиса в Йемене. При этом он не отверг возможности участия в каком-либо политическом процессе, связанном с ООН.

Как известно, вооруженный конфликт в Йемене начался в марте 2014 года. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

По информации телеканала "Аль-Арабийя", правительственным силам удалось в последнее время вернуть под свой контроль ряд территорий в Йемене.