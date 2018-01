Рэпер The Weeknd отказался сотрудничать с H&M из-за расистской рекламы

Известный рэпер из Канады The Weeknd отказался сотрудничать со шведским брендом одежды H&M из-за рекламы, на которой темнокожий ребенок был запечатлен в толстовке с надписью "Coolest monkey in the jungle" ("Самая клевая обезьянка в джунглях"). Компания извинилась и удалила постер, сообщает CBS.

Об отказе сотрудничать с H&M The Weeknd написал в своем "Твиттере".

"Проснулся утром и пришел в шок от этой фотографии. Я сильно оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M", — написал канадский музыкант.

woke up this morning shocked and embarrassed by this photo. i’m deeply offended and will not be working with @hm anymore... pic.twitter.com/P3023iYzAb — The Weeknd (@theweeknd) 8 января 2018 г.

Представители H&M извинились перед покупателями и убрали неоднозначную толстовку из продажи, сообщает NY Times.

Впрочем, интернет-пользователи отмечают, что шведская фирма не сдержала слово, и толстовки с надписью про обезьянку все еще можно купить. В частности, предмет одежды был по-прежнему доступен на британском сайте компании. Шведы заявили, что расследуют это недоразумение.

Ранее сообщалось, что в расизме обвинили представителей американского бренда American Eagle, которые выпустили украшения в виде кандалов.