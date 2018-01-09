Водитель в Петербурге вырулил на остановку, пытаясь избежать столкновения с автобусами

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 8 января на пересечении Торфяной дороги и улицы Оптиков в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Водитель транспортного средства, из которого велась съемка, проехал перекресток, после чего понял, что не успевает затормозить перед автобусами, перегородившими обе полосы движения.

Он попытался избежать столкновения и вырулил вправо, оказавшись на тротуаре, где всполошил пешехода и "финишировал" в фонарном столбе около остановки общественного транспорта.

О пострадавших в ДТП не сообщается.