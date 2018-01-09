Футболист "Реала" Модрич избежал тюрьмы, заплатив штраф в миллион евро

Хорватский игрок мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич был вынужден заплатить налоговым органам Испании около одного миллиона евро, чтобы избежать тюремного срока за экономические преступления, в которых его обвиняла мадридская прокуратура.

Еще в ноябре 2017 года отдел по борьбе с экономическими преступлениями провинции Мадрид обвинил хорвата в нарушениях налогового законодательства на сумму более 870 тысяч евро. А вместе с процентами "набежало" и вовсе около миллиона евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на mundodeportivo.com.

Во вторник, 9 января, полузащитник "Королевского клуба" выплатил свой долг, чтобы прекратить преследование со стороны властей. По испанскому законодательству, за преступления, связанные с налогами, возможен тюремный срок. Правда, он носит условный характер, если его продолжительность не превышает двух лет.