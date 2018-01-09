Почему Москва поменялась с Сахарой снегом

Выпадение снега в пустыне Сахара и аномально теплая зима в России являются признаками глобального потепления, считает глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Все эти эпизоды — снег в Сахаре, длительное похолодание в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди — учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий — это следствия глобального потепления", — рассказал он ТАСС.

При этом метеоролог подчеркнул, что выражает не свою личное мнение, а точку зрения ученых, изучающих изменение климата.

Снег выпал в Сахаре 7 января в районе города Айн-Сефра (север Алжира). Толщина снежного покрова достигала 40 сантиметров. Правда, продержался он всего несколько часов, после чего растаял. За последние 37 лет снег выпадал в пустыне Сахара четыре раза. Предыдущий снегопад был зафиксирован в 2017 году.

Между тем в европейскую часть России после долгой аномальной оттепели возвращается зима. В Москве в ближайшие дни ожидается минус 4-6 градусов, а в предстоящие выходные температура может опуститься до минус 9-14 градусов.