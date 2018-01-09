Убийцам барана у ворот Освенцима грозят реальные сроки

Один год и четыре месяца лишения свободы в виде обязательных работ на 32 часа в месяц. На этот срок за оскорбление места памяти просит приговорить прокурор Мариуш Сломка 12 мужчин, которые, раздевшись догола, в марте 2017 года зарезали барана у ворот музея бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. На двух обвиняемых еще отягчающее преступление — убийство барана с особой жестокостью.

На скамье подсудимых – граждане Белоруссии, Германии и Польши. Они с дрона организовали видеозапись происходящего у ворот бывшего концлагеря, сковав себя цепями, сообщает РИА Новости.

"Из этого зала должен выйти четкий сигнал, что такого рода события не могут повториться", — заявил в суде прокурор.

Приговор суд огласит 17 января. Резавшим барана Адаму Б. грозит 2 года и 6 месяцев лишения свободы, а Никите В. — 2 года и 2 месяца. Обвиняемые своей вины в оскорблении места памяти не признают. По их словам, акция у ворот Аушвиц-Биркенау была призывом "за мир во всем мире".

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концлагерем смерти. Он стал одним из главных символов Холокоста. С 1941 по 1945 годы в лагере погибли около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи.

Содержащиеся в лагере пленники был освобождены 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. А в 1979 году его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.