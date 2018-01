Распространённое болеутоляющее негативно влияет на способность к зачатию у мужчин

Мужская фертильность (способность производить здоровое потомство) переживает не самые лучшие времена. Только в прошлом году учёные обнаружили, что количество сперматозоидов у мужчин в западных странах резко упало — на 50 процентов за последние 40 лет. Причины до конца неизвестны, но многие исследователи сходятся во мнении, что такое явление связано с нарушением работы гормональной системы у сильного пола.

Теперь же датские специалисты, по всей видимости, нашли ещё одного "виновника" происходящего. В новом исследовании учёные показали, что распространённое болеутоляющее средство – ибупрофен – может негативным образом влиять на здоровье тестикул. Проще говоря, оно сказывается на работе яичек у мужчин.

Выяснилось, что ибупрофен изменяет выработку гормонов и вызывает особое состояние – компенсирующий (скрытый) гипогонадизм (compensated hypogonadism), влияющий на репродуктивное здоровье представителей сильного пола. Обычно такое состояние проявляется у пожилых мужчин и курильщиков.

Исследователи пригласили к участию в научной работе 31 мужчину в возрасте от 18 до 35 лет. Одной группе участников в течение шести недель ежедневно давали умеренную дозу лекарственного средства (600 миллиграммов, что равно трём таблеткам). Традиционно была и вторая группа, принимавшая плацебо.

Согласно некоторым медицинским данным, максимальная ежедневная доза средства – до 3200 миллиграммов в день. Однако даже небольшая часть этой дозы препарата негативным образом сказывалась на мужской фертильности после двух недель ежедневного употребления.

В течение 14 дней у мужчин, принимавших ибупрофен, наблюдался рост лютеинизирующих гормонов, помогающих регулировать выработку тестостерона. Результаты работы показали, что препарат ухудшал функцию здоровых яичек, заставляя организм компенсировать происходящее за счёт повышения уровня тестостерона. И, к слову, высокий уровень тестостерона заставляет мужчин чаще принимать необдуманные решения.

"Наша главная озабоченность связана с фертильностью мужчин, принимающих эти препараты в течение длительного времени", — говорит в интервью изданию The Guardian биомедицинский исследователь Дэвид Мёбьерг Кристиансен (David Møbjerg Kristensen) из Копенгагенского университета.

Важно отметить, что подобный эффект не был постоянным. Тем не менее учёные предупреждают, что длительное использование ибупрофена потенциально может привести к серьёзным проблемам у мужчин, и такие состояния могут снизить выработку тестостерона. В итоге это может навредить мужской фертильности.

Данные также вызывают обеспокоенность из-за того, что скрытый гипогонадизм (недостаточность функции яичек) может прогрессировать в явный первичный гипогонадизм, который характеризуется низким уровнем циркуляции тестостерона и симптомами, включающими снижение либидо, снижение мышечной массы и силы, подавленное настроение и усталость, пишут авторы работы.

Несмотря на полученные данные, исследователи всё же считают, что даже самый тревожный исход маловероятен для большинства людей. Кроме того, учитывая, что результаты были получены на основе совсем небольшой выборки, необходимо больше исследований в этой области.

"Необходимы дальнейшие исследования, чтобы изучить, может ли подобный слабый эффект ибупрофена значительно ухудшить функцию яичек в отношении уровня тестостерона или фертильности после длительного применения. Данное исследование не изучало эффекты, оказываемые на фертильность", — объясняет эндокринолог Али Аббара (Ali Abbara) из Имперского колледжа Лондона; медик не участвовал в исследовании.

По его словам, эффекты были очень слабыми даже спустя шесть недель регулярного применения ибупрофена, при этом его употребление добровольцами было даже чуть более длительным, чем рекомендуется медиками. "В связи с этим полученные данные не могут касаться мужчин, лишь изредка использующих ибупрофен для облегчения боли", — считает Аббара.

Другие эксперты полагают, что новые данные всё-таки стоит воспринять всерьёз, они в очередной раз напоминают, что к медицинским препаратам следует относится ответственно и не путать их к обыкновенными сосательными леденцами.

С результатами исследования можно ознакомиться в научном издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Между тем, несколько лет назад медики нашли положительное "побочное действие" ибупрофена: болеутоляющее продлевает жизнь.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что немецкий "спермабот" ускоряет медлительные сперматозоиды, а встреча сперматозоида и яйцеклетки сопровождается выбрасыванием искр.