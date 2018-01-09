Тренер "Зенита" Манчини выразил готовность возглавить сборную Италии

Итальянский наставник питерского "Зенита" Роберто Манчини совсем не против возглавить национальную сборную своей страны по футболу. Сам тренер "сине-бело-голубых" не исключил такой возможности, заметив, впрочем, что его шансы ничуть не выше, чем у других тренеров.

При этом говоря о своей возможности тренировать сборную Италии, Манчини сказал: "Сначала нужно выбрать президента федерации, — цитирует наставника Чемпионат.Ru. – Исключать, что меня назначат тренером национальной команды в июне, не буду, но подобные слова может сказать любой тренер. У нас такая профессия, что нельзя ничего исключать".