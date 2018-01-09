Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроют уже весной

На севере Москвы состоится технический запуск участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Пробный поезд пройдет от станции "Петровско-Разумовская" до "Селигерской". Открыть новый участок планируется уже этой весной. Сейчас там завершаются отделочные работы.

Строительство началось еще 25 лет назад, но потом работы были заморожены и возобновились только в 2011-м. Открытия новых станций метро ждут почти полмиллиона жителей северных районов города. Ожидается, что после запуска этого участка подземки транспортная загруженность Дмитровского и Коровинского шоссе существенно снизится.