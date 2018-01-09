В Московский зоопарк привезли папуанских пингвинов

В Московском зоопарке новые обитатели: это папуанские пингвины, три самца и три самки в возрасте от двух до 13 лет. Сейчас они на карантине и осваивают вольер с бассейном. Птиц привезли из зоопарка Франкфурта, а в природе они обитают на антарктических островах.

Это один из самых быстрых видов пингвинов — под водой они могут плавать со скоростью 36 километров в час. По величине они третьи после императорских и королевских пингвинов. Рост их достигает 90 сантиметров.