Один из лидеров ХАМАС проверил личное оружие на собственной голове

Бывший член политбюро правящего в секторе Газа движения ХАМАС получил тяжелое ранение в голову.

Инцидент случился в его собственном доме. Имад аль-Алями решил проверить личное оружие, однако произошел случайный выстрел, передает РИА Новости.

"Один из лидеров ХАМАС Имад аль-Алями был тяжело ранен в голову пулей, случайно выпущенной из личного оружия", — подтвердил пресс-секретарь движения Фаузи Бархум.