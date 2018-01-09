На севере Москвы машина сбила женщину с коляской

На севере Москвы автомобиль сбил женщину с коляской.

Авария произошла возле дома 15 по Дубнинской улице. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, женщина не пострадала, ребенка, находившегося в коляске, сейчас осматривают врачи.