Баскетбольные "Химки" оштрафовали игроков и сотрудников клуба на ползарплаты

После поражения баскетбольных "Химок" от эстонского "Калева" в Единой лиге ВТБ генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов принял решение оштрафовать всех сотрудников клуба, начиная от баскетболистов и заканчивая уборщиц, на 50% от месячной зарплаты.

В последних играх "Химки" потерпели четыре поражения в семи встречах. Последнее из них случилось в матче с эстонским "Калевым" 7 января. После этого генеральный директор клуба Павел Астахов обратился в раздевалке к баскетболистам и тренерскому штабу, попросив их объяснить, в чем причина плохих результатов.

Он заявил, что спонсоры "Химок" не понимают, почему они должны отдавать десятки миллионов долларов за ту игру, которую в последнее время демонстрирует подмосковная команда. По словам Астахова, в настоящее время в клубе собран лучший состав за все время его существования. Но отдачи от этого нет.

Генеральный директор принял решение лишить всех сотрудников клуба половины зарплаты за один месяц, сообщается на официальном сайте "Химок".