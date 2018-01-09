Министр обороны и глава МИД Польши отправлены в отставку

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра национальной обороны страны Антония Мачеревича.

О кадровых решениях стало известно в ходе торжественной церемонии смены состава правительства в президентском дворце в Варшаве в присутствии главы государства Анджея Дуды, передает РИА Новости.

Дуда назначил нового министра национальной обороны — им стал бывший глава МВД Мариуш Блащак. А на его пост, в свою очередь, поставлен Иоахим Брудзиньский. Министром же иностранных дел Польской республики стал Яцек Чапутович,

Матеуш Моравецкий возглавил польский кабинет министров в конце 2017 года после ухода в отставку Беаты Шидло. Тогда свои посты сохранили все министры, а Шидло была назначена вице-премьером.

Перед новогодними праздниками Моравецкий произвел первые перестановки в правительстве: вместо Эльжбеты Витек политический кабинет совета министров возглавил Марек Сузский, а Беату Кемпу на посту шефа канцелярии премьера сменил Михал Дворчик.