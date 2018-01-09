Украинцев на заводе в Польше "пометили" желто-голубой униформой

В Польше протесты и обвинения в дискриминации вызвало предписание международной компания Lindab для граждан Украины, которые работают на ее заводах, носить униформу в цветах украинского флага.

О том, что там существуют такие требования к сотрудникам с Украины, журналисты узнали от одного из клиентов этой фирмы.

Он заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета — в зависимости от отдела, в котором работают, но украинцы являются исключением. Независимо от участка, на котором работают граждане Украины, они носят одежду сине-желтого цвета, цитирует его слова "Европейская правда".

Специалисты по вопросам противодействия дискриминации уверены в незаконности действий компании. Так, представитель ассоциации "Никогда снова" Анна Татар в комментарии польским СМИ расценила это как "унизительную практику сегрегации".

Руководство польского завода, со своей стороны, отрицает обвинения в дискриминации. Директор предприятия Михал Вроблевский говорит, что цветная форма помогает пометить сотрудников завода, которые не говорят по-польски.

"У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики – зеленые, бригадиры – красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски", – пояснил директор завода.