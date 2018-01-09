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9 января 201814:40

Доклад об аварии "Фрегата" направлен в правительство
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Созданная по поручению вице-премьера Дмитрия Рогозина для проверки причин аварии разгонного блока "Фрегат" и утраты 19 спутников, работу закончила, скоррелированные с аварийной комиссией выводы направлены правительству, передает РИА Новости.

По словам председателя Научно-технического совета (НТС) госкорпорации Роскосмос Юрия Коптева, выводы совпали с выводами, сделанными ранее аварийной комиссией Роскосмоса.

"Направлены туда были все итоговые документы 22 декабря. Общего сбора не было, каких-то возражений до наступления Нового года получено также не было. Сегодня первый рабочий день. Какого-то неприятия, оценки мне лично не известны", — заключил глава спецкомиссии.

Как сообщалось ранее, произведенный 28 ноября 2017 года второй в истории запуск с космодрома Восточный оказался неудачным. По словам экспертов, причиной аварии стало несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока "Фрегат", проявившееся во время запуска с Восточного.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что неудачный пуск — репутационная проблема и понесенные ущербы не покроют никакие страховые выплаты.

Медведев отметил, что специально созданная комиссия должна представить предложения по исправлению ситуации.

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