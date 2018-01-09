Кот сорвал церемонию освобождения спасенной белки

Кот Томас сорвал торжественную церемонию освобождения вылеченной белки — стоило едва оправившемуся дикому животному оказаться на свободе, как оно тут же угодило в лапы домашнего питомца. Все произошло на глазах хозяев Томаса, которые снимали возвращение грызуна в естественную среду на видео.

Местом действия стал городок Кольервилл в американском штате Теннесси. Раненую и обессиленную белку подобрал сын местных жителей Хосс, который уговорил родителей оставить ее дома и попытаться выходить. За пару дней зверек окреп, и тогда семья решила вернуть его в природу, резонно полагая, что там ему будет лучше.

Хосс в тот день вынужден был отлучиться, так что "церемония" воссоединение с природой проходила без него. На кадрах видно, как пожилой мужчина сажает серую белку на дерево, поглаживает по спинке и приговаривает "Иди!". Когда грызун немного поднялся по стволу, на него неожиданно напал прятавшийся от владельцев Томас.

"Мы понятия не имели, что наш кот был на улице. Белку он бросил у двери нашего дома. Том не убивал ее. Зверек прожил еще несколько дней, а затем умер от полученных ранее травм", — сообщили огорченные владельцы кота.

Само событие произошло еще 4 января 2016 года, однако запись была обнародована только на этой неделе.