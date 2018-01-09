Озил, Жиру, Санчес и еще три игрока могут покинуть "Арсенал"

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" готовит массовую распродажу игроков. При этом "под сокращение" могут попасть футболисты, еще недавно определявшие лицо команды: немец Месут Озил, француз Оливье Жиру, британец Джек Уилшир.

Неназванный источник в стане "канониров" сообщает, что кроме Озила, Жиру и Уилшира команду могут покинуть кщк два представителя Франции Матье Дебюши и Франсис Коклен, а также чилиец Алексис Санчес, цитирует Footballhd.Ru со ссылкой на Goal. Санчесу давно уже прочат смену клуба, а у ряда названных игроков заканчиваются контракты.

Стоит напомнить, что и главного тренер "Арсенала" французского специалиста Арсена Венгера британские издания уже несколько раз отправляли в отставку.