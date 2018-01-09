Всероссийский прапорщик Шматко рассказал, как за один день изменилась его судьба

Слава к "всероссйскому прапорщику Шматко", как стали называть Алексея Маклакова после выхода на телеэкраны сериала "Солдаты", пришла в уже достаточно зрелом возрасте. Это после него актеру стали присылать письма, на конвертах которых было написано просто: "Москва, прапорщику Шматко", и оно доходило до адресата.

А до этого были почти 40 лет службы в провинциальном театре и ощущение, что там уже все возможные планки взяты, и надо "штурмовать Москву". Маклаков признается: судьбу ему удалось изменить буквально в один день.

Тогда, в ноябре 2007-го, он стоял в столице, на Большой Никитской, держа в одно руке удостоверение актера театра Маяковского, а в другой — ордер на квартиру, которую успел купить до посещения этого театра.

Актер признается: он жалеет особо лишь о том, что мама не дожила до его успеха. Она воспитывала Алексея одна, без мужа, а когда умерла, Маклаков нашел ее личный дневник. В нем было все о нем, о любимом сыне, которым жила эта женщина.

Впрочем, то, что обаятельный актер – любимец женщин, доказывает вся его жизнь. Да и сам он признается, что ему всегда везло на женщин. Маклаков был несколько раз женат, связывали его с женщинами и не оформленные официально отношения.

Последние 10 лет он женат на Анне, с которой воспитывает двух дочерей. А еще у него есть дочь Ника и двое сыновей от предыдущих браков: Платон и Илья.

Правда, признается актер, отцовские чувства в нем проснулись не сразу, и своих сыновей он долго не видел. О встрече после долгой разлуки в сериале "Солдаты" с сыном Ильей, отношении к своей самой известной роли и службе в армии в целом, о несыгранных ролях, и, конечно, о женщинах в его жизни Маклаков – "Шматко" откровенно рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".