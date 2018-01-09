Россия отстояла права на "Столичную" и "Московскую"

Апелляционный суд Нидерландов подтвердил право российского государства на использование торговых марок водки "Столичная" и "Московская".

Как передает ТАСС, об этом рассказала голландская газета De Telegraaf, отметив, что суд также постановил, что зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International должна прекратить в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге продажу водки под брендом "Столичная".

Служители Фемиды пришли к выводу, что правообладателем бренда является российское федеральное казенное предприятие "Союзплодоимпорт".

В марте 2015 года суд первой инстанции Нидерландов признал права на водочные марки "Столичная" и "Московская" за Россией в тяжбе с компанией Spirits International бизнесмена Юрия Шефлера. Его компании было запрещено продавать в странах Бенилюкса "Столичную" и "Московскую" водку.

Шефлер подал на апелляцию, но суд подтвердил ранее принятое решение.