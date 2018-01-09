Каталония обжаловала введение прямого управления Мадрида

Каталонский парламент обжаловал введение прямого управления Мадрида в Конституционном суде Испании. Жалоба подана на неконституционные меры, которые, по мнению Барселоны, приняли центральным правительством в рамках 155 статьи испанской конституции.

Юридическая служба парламента Каталонии составила иск на 84 страницах, сообщает РИА Новости. До этого иск в Конституционный суд подала коалиция En Com — Podem (Podemos).

Мадрид не признал итоги референдума о независимости Каталонии, проведенного 1 октября. На основании этого референдума 17 октября каталонский парламент провозгласил независимость региона от испанской короны. Мадрид ввел прямое правление в Каталонии и назначил новые выборы в парламент. Они прошли 21 декабря.

Первое место на них заняла центристская партия "Граждане", отстаивающая территориальную целостность Испании. Но три политические силы — "Вместе за Каталонию", "Левые республиканцы Каталонии" и "Кандидатура народного единства" — вместе получили абсолютное большинство в автономном парламенте. За ними закреплены 70 из 135 депутатских мест.

Между тем, каталонский кризис уже обошелся экономике Испании в миллиард евро.