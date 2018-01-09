В Хибинах произошел мощный "техногенный толчок"

В Хибинах зафиксирован сильный подземный толчок. В социальных сетях жители города Кировск сообщают, что толчок ощущался в жилых домах, в течение нескольких секунд в квартирах дрожали мебель и посуда.

Как рассказал "Интерфаксу" заместитель директора по научной работе Кольского филиала федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН Андрей Федоров, этот толчок нельзя назвать природным землетрясением. Сейсмическое событие произошло на границе Расвумчоррского рудника и имело природо-техногенный характер. Его магнитуда составила 3,3.

"Если бы там не были выработаны большие объемы горной породы, этого события и не случилось бы", — пояснил он.

По его словам, подобные толчки происходят в Хибинах редко. Сильнейшее сейсмическое событие произошло в апреле 1989 года. Тогда магнитуда толчка достигала 3,9. А в октябре 2010 года был толчок магнитудой 2,8-3.

В результате инцидента никто не пострадал, весь персонал рудника был выведен на поверхность. Для определения природы толчка создана комиссия.