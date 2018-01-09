"Терминаторы" пойдут в войска в марте

Первая партия боевых машин поддержки танков "Терминатор" должна отправиться в вооруженные силы уже в марте. Всего за этот год российская армия получит 10 БМПТ, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на производителя, "Уралвагонзавод".

Известно, что военные купили модификацию "Терминатора" на основе танка Т-90А. Это значит, что мощность двигателя – одна тысяча лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 60 километров в час по шоссе, а топлива ей хватит на 550 километров.

Арсенал "Терминатора" настолько широк, что он может уничтожать как бронетехнику, так и пехоту врага. Против танков БТР и БПМ у него есть четыре управляемых ракеты "Атака-Т". А для борьбы с так называемой "живой силой": пара автоматических гранатометов АГ-17Д, пулемет Калашникова и две 30-миллиметровые пушки. У последних, кстати, имеются бронебойные снаряды, которые подходят для уничтожения автомобилей и легких бронемашин.

Контракт на поставку БМПТ "Терминатор" российским вооруженным силам был подписан летом 2017 года на международном форуме "Армия".